Nomination de David HIEN à la direction du site de Bollène

Le Groupe Egide (Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373) annonce la nomination de David HIEN à la direction de l’usine de Bollène.

David Hien était jusqu’alors directeur du développement commercial pour l ‘Europe et l’Asie. Il prend la suite d’Éric Delmas, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe.

Cette nomination est effective depuis le 04 avril 2022.



Biographie David HIEN

David HIEN est ingénieur diplômé de l'ISEN (École d'ingénieurs des Hautes Technologies et du Numérique). Expert senior en développement commercial et en marketing dans le domaine de l'électronique, il a travaillé pour Texas Instruments en Europe, à Taiwan et à Dallas, ainsi que pour Dekra en Espagne. Il rejoint le Groupe en mai 2021 en tant que Directeur du développement commercial pour l'Europe et l'Asie.

David HIEN reste basé à Bollène (Vaucluse – France).





