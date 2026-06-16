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Nokian change de braquet, Rathbones paie cash
information fournie par AOF 16/06/2026 à 10:04

(Zonebourse.com) - Rathbones prend une claque sur la conformité, Nokian bondit après le grand écart d'Handelsbanken. Entre les deux, les brokers réveillent PolyPeptide et GEA, UniCredit respire côté capital et Theon avance avec Safran.

Actions en hausse

Nokian Tyres ( 8%) : le pneumaticien finlandais profite d'un sacré coup de volant de Handelsbanken. La banque passe directement de vendre à acheter et relève son objectif de 9,5 à 16 EUR, un revirement assez net pour remettre le titre sur la route.

PolyPeptide ( 4%) : le suisse avance avec deux soutiens dans le dos. Barclays reste à surpondérer et relève son objectif de 33 à 40 CHF, tandis qu'AlphaValue/Baader Europe rehausse aussi sa cible, en pariant sur une amélioration des marges en 2026.

UniCredit ( 3%) : le dossier Commerzbank pèse moins lourd sur la banque italienne. La première période d'acceptation de son offre s'achève après le rejet allemand des conditions proposées, jugées trop peu généreuses. Le marché y voit surtout une porte qui se rouvre pour le rachat d'actions de 4,75 MdsEUR.

GEA Group ( 3%) : Deutsche Bank redonne un peu de relief au dossier. Le broker passe de conserver à acheter et relève son objectif de 64 à 70 EUR, de quoi remettre en avant les perspectives du spécialiste allemand des équipements industriels et agroalimentaires.

Theon International ( 3%) : le groupe grec d'optronique gagne en visibilité avec Safran. L'accord de développement porte sur des systèmes embarqués pour drones, un partenariat qui renforce sa crédibilité industrielle dans la défense et élargit son terrain de jeu.

Actions en baisse

Rathbones Group (-18%) : la sanction est lourde pour le gestionnaire de patrimoine britannique. Après un audit mené en lien avec la FCA, le groupe suspend l'intégration de nouveaux clients en raison de failles de conformité. Le sujet touche directement la machine commerciale et ouvre un risque réglementaire difficile à mesurer.

STMicroelectronics (-3%) : le franco-italien recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles en deux tranches, pour 1,5 MdUSD au total, accompagnée du remboursement anticipé de convertibles arrivant à échéance en 2027. Le montage peut se défendre financièrement, mais le marché retient surtout le risque de dilution.

Huber Suhner (-3%) : Berenberg aime toujours l'histoire, mais moins le prix. Le broker abaisse sa recommandation à conserver, malgré un objectif relevé à 250 CHF, après un triplement du titre en un an. L'optique pour les data centers et la défense restent porteuses, mais une bonne partie du scénario semble déjà dans les cours.

Aperam (-2%) : l'aciériste inoxydable est freiné par Morgan Stanley, qui ramène sa recommandation de surpondérer à pondération de marché. L'objectif monte pourtant de 48 à 52 EUR, mais le message est clair : après le parcours récent, le potentiel paraît moins évident à court terme.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 10:04:00.

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