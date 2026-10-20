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Nokia va tester l'AI-RAN au Japon avec SoftBank
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 08:19

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Nokia annonce la signature d'un accord avec SoftBank en vue de mener un essai commercial de l'AI-RAN au Japon en 2027. Les deux entreprises prévoient de valider la technologie AI-RAN dans un environnement de réseau commercial, dans des conditions réelles de trafic.

Ce prochain essai sur le terrain permettra d'évaluer les principales capacités de l'AI-RAN au sein d'un réseau commercial opérationnel. Il constitue une étape importante dans les efforts du groupe japonais visant à commercialiser cette technologie.

Il contribuera également à faire progresser la feuille de route de Nokia en matière de commercialisation de l'AI-RAN, en faisant passer cette technologie du stade du développement en laboratoire à celui du déploiement en conditions réelles.

L'essai prévu associera le logiciel Cloud RAN anyRAN de Nokia, nativement conçu pour l'IA, à la plateforme AITRAS de SoftBank, intégrant la plateforme ARC de NVIDIA et l'orchestrateur AITRAS. Cette plateforme de calcul accéléré comprend un processeur NVIDIA Grace, un processeur graphique NVIDIA RTX PRO 4500 et une solution réseau NVIDIA ConnectX-8.

L'orchestrateur AITRAS assurera l'orchestration des charges de travail liées à l'IA et au RAN dans le cadre de l'essai, tandis que la plateforme de calcul accéléré programmable de NVIDIA et son écosystème CUDA fourniront une base logicielle permettant de poursuivre l'innovation dans l'AI-RAN et d'évoluer vers une 6G nativement conçue pour l'IA.

L'essai démontrera également comment le logiciel anyRAN de Nokia, nativement conçu pour l'IA, peut fonctionner au sein de l'architecture de la plateforme AITRAS de SoftBank, mettant ainsi en évidence une souplesse de déploiement supérieure à celle des architectures RAN traditionnelles.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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