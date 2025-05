Nokia: va optimiser les performances du réseau d'Optus information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nokia va améliorer le réseau 5G d'Optus avec une capacité et une couverture améliorées dans toute l'Australie régionale. Le groupe va déployer ses radios Habrok Massive MIMO hautes performances et économes en énergie et ses solutions de bande de base Levante afin d'optimiser les performances du réseau d'Optus.



Les radios MIMO massives Habrok 32 offrent une puissance de sortie augmentée de 33 %, permettant à Optus d'offrir une couverture et une capacité optimales tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie.



Optus bénéficiera également de Levante, la carte de bande de base 5G compatible IA de Nokia, qui permet de réduire la consommation d'énergie de moitié par rapport aux générations précédentes.



' Nos radios AirScale Massive MIMO et nos solutions de bande de base ultra-performantes permettent une modernisation rapide du réseau, améliorant la couverture et les débits 5G pour une expérience utilisateur optimisée ', a déclaré Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.