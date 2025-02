Nokia: va moderniser le réseau internet à New York information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 12:43









(CercleFinance.com) - Nokia a été choisi par DE-CIX pour moderniser le plus grand réseau d'échange Internet de New York.



Le réseau dorsal DE-CIX sera mis à niveau vers 400 Gigabit Ethernet (GE) à l'aide de la technologie optique Nokia.



La solution optique Nokia permet également la prise en charge du 800GE pour la croissance future prévue de l'IX et utilise la technologie de multiplexeur optique d'ajout/suppression reconfigurable (ROADM) pour garantir une flexibilité de routage beaucoup plus grande, des temps de réaction plus rapides en cas d'incidents et une expérience client transparente sans aucune interruption de service.



James Watt, vice-président senior et directeur général de la division optique de Nokia, a déclaré : ' Cette mise à niveau du backbone de DE-CIX New York ne vise pas seulement à prendre en charge le plus grand point d'échange Internet du Nord-Est des États-Unis : elle vise à façonner l'avenir de la connectivité sur l'un des plus grands marchés du monde. Grâce à la technologie optique de pointe de Nokia, nous garantissons que les réseaux sont flexibles, fiables et prêts à gérer tout ce qui se présente. Avec DE-CIX, nous posons les bases d'un avenir numérique sans limites. '





