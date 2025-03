Nokia: va fournir des solutions sans fil à Carrix information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 11:54









(CercleFinance.com) - Nokia s'associe à Carrix pour introduire des solutions sans fil privées dans les principaux terminaux à conteneurs américains notamment à Jacksonville, en Floride, à Long Beach, en Californie, à Oakland, en Californie et à Seattle, dans l'État de Washington.



Carrix exploite plus de 250 terminaux et gares de triage aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Asie.



'Nokia DAC soutient les opérations de Carrix en fournissant une connectivité sans fil hautement fiable conçue pour les environnements de terminaux maritimes industriels de l'entreprise' indique le groupe.



Harsha Bhat, responsable des comptes mondiaux Enterprise Campus Edge chez Nokia, a déclaré : ' Le secteur des terminaux maritimes est confronté à des défis complexes pour améliorer la connectivité et la sécurité dans les industries à forte intensité d'actifs. La plateforme Nokia Edge Compute et AI pour les sites industriels fournit une connectivité sans fil privée comme base numérique pour introduire rapidement de nouveaux cas d'utilisation et applications, favorisant l'innovation et la collaboration dans le port tout en garantissant la souveraineté et la sécurité des données. '





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.