 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 970,36
-1,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nokia va faire une demande de radiation de ses actions d'Euronext à Paris
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 10:11

Le Conseil d'administration de Nokia Corporation a décidé de soumettre une demande de radiation de ses actions du marché réglementé d'Euronext à Paris.

La décision de Nokia de déposer une demande de radiation de la cote fait suite à un examen des volumes d'échanges, des coûts et des exigences administratives liés à sa cotation sur Euronext Paris précise le groupe.

Les actions Nokia resteront cotées au Nasdaq Helsinki et ses American Depositary Receipts (ADR) resteront cotés à la Bourse de New York (NYSE).

Le retrait des actions Nokia de la cote d'Euronext Paris est soumis à l'approbation du Conseil d'administration d'Euronext Paris.

Ce retrait devrait intervenir dans les trois prochains mois, sous réserve de cette approbation.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank