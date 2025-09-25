Nokia va développer les centres de données de Telin à Singapour
Ce déploiement améliorera les services réseau des centres de données et s'adaptera de manière transparente aux besoins des clients de Telin.
Telin relie les centres de données de Singapour qui sont situés stratégiquement afin de fournir une connectivité à l'échelle de l'île grâce à des interconnexions haut débit dédiées.
Nokia apporte sa dernière génération de technologie optique, la plate-forme modulaire compacte 1830 GX, et du système de ligne optique ouvert.
' Afin de garantir que Singapour conserve ce rôle à mesure que les besoins des particuliers et des entreprises évoluent, Telin et Nokia mettent en place un réseau d'interconnexion de centres de données de qualité supérieure, renforçant ainsi les fondements numériques de Singapour et la préparant à une croissance continue à l'ère de l'IA. ' a déclaré Ron Johnson, vice-président senior et directeur général de Nokia Optical Networks.
