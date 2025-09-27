Ukraine: Kiev accuse Moscou d'avoir coupé la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique depuis quatre jours

La centrale nucléaire de Zaporijjia, le 7 juillet 2023 en Ukraine ( AFP / Anatolii Stepanov )

L'Ukraine a accusé samedi la Russie d'avoir coupé la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique ukrainien depuis quatre jours et de chercher ainsi à la "voler" en la rattachant au réseau sous contrôle russe, en dépit de risques pour sa sécurité.

"Nous exhortons toutes les nations préoccupées par la sûreté et la sécurité nucléaires à faire clairement comprendre à Moscou que son pari nucléaire doit cesser", a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, dans un message sur son compte X.

Conquise par les troupes russes en mars 2022, au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la centrale, située à Energodar, dans la région de Zaporijjia (sud), est la plus grande d'Europe.

Ses six réacteurs sont à l'arrêt mais elle a besoin d'une alimentation électrique extérieure pour continuer à les refroidir.

Depuis le début de la guerre, selon Kiev, elle a déjà été coupée à 10 reprises du réseau ukrainien.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga, le 12 septembre 2025 à Kiev ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Samedi, l'opérateur de la centrale contrôlé par le groupe russe Rosatom a confirmé sur Telegram que la centrale était privée d'alimentation électrique externe depuis mardi et que des générateurs diesel de secours assuraient actuellement ses besoins.

Selon cette source, il y a suffisamment de réserves de carburant pour "un fonctionnement prolongé" en autonomie et le refroidissement des réacteurs est accompli "entièrement".

Mais le ministre ukrainien Andriï Sybiga a accusé les opérateurs russes "d'ignorer toute considération de sécurité nucléaire" pour "faire plaisir à leurs patrons à Moscou".

Selon lui, "la Russie a construit 200 kilomètres de lignes électriques en préparation d'une tentative de voler la centrale, de la relier au réseau (sous contrôle russe, NDLR) et de la relancer".

Il a accusé Moscou "d'actions irresponsables" ayant causé "beaucoup trop de risques" nucléaires depuis le début de l'invasion en 2022.

"Mais la tentative russe de reconnecter la centrale pourrait être le pire jusqu'à présent, en posant les plus grands risques. Moscou essaye d'engager l'AIEA dans cette aventure et de justifier le vol" de la centrale, a déclaré M. Sybiga, en demandant que la centrale retourne sous contrôle ukrainien.

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi (d) et le président russe Vladimir Poutine, le 25 septembre 2025 au Kremlin, à Moscou ( POOL / Ramil Sitdikov )

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a été reçu vendredi au Kremlin par le président Vladimir Poutine, dans le cadre d'une visite en Russie.

Sur son compte X, M. Grossi a indiqué vendredi avoir discuté notamment avec le chef de Rosatom, Alexeï Likhatchev, "de la sureté et de la sécurité" de la centrale de Zaporijjia.

Sur Facebook, la ministre ukrainienne de l'Energie, Svitlana Gryntchouk, a affirmé pour sa part vendredi que l'armée russe avait bombardé et "endommagé" la seule ligne électrique reliant la centrale au réseau électrique ukrainien, entraînant ainsi sa déconnexion.

Mardi, sur son compte Telegram, l'opérateur russe de la centrale avait lui accusé les troupes ukrainiennes d'avoir causé cette coupure.