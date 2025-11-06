Nokia va améliorer les réseaux 5G de Telia
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:20
Telia déploiera le noyau 5G autonome (SA) natif du cloud de Nokia dans ses réseaux en Finlande, en Suède, en Norvège, en Estonie et en Lituanie.
Telia utilisera le portefeuille de réseaux d'accès radio (RAN) de Nokia pour fournir une couverture et une capacité supplémentaires à son réseau en Finlande.
Grâce à l'architecture 5G SA, Telia sera en mesure de fournir une connectivité encore plus flexible et robuste, permettant de nouvelles offres pour les entreprises et les clients du secteur public.
'Le coeur entièrement cloud natif de Nokia fait partie de notre stratégie multicloud visant à aider les clients à déployer de nouveaux services innovants rapidement, en toute sécurité et avec automatisation dans un environnement hautement agile et évolutif' a déclaré Kal De, vice-président principal, Produits et ingénierie, Services cloud et réseau, Nokia
