 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 966,29
-1,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nokia va améliorer les réseaux 5G de Telia
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:20

Nokia a annoncé la signature d'un accord avec Telia pour améliorer les réseaux 5G de son fournisseur de services de communication.

Telia déploiera le noyau 5G autonome (SA) natif du cloud de Nokia dans ses réseaux en Finlande, en Suède, en Norvège, en Estonie et en Lituanie.

Telia utilisera le portefeuille de réseaux d'accès radio (RAN) de Nokia pour fournir une couverture et une capacité supplémentaires à son réseau en Finlande.

Grâce à l'architecture 5G SA, Telia sera en mesure de fournir une connectivité encore plus flexible et robuste, permettant de nouvelles offres pour les entreprises et les clients du secteur public.

'Le coeur entièrement cloud natif de Nokia fait partie de notre stratégie multicloud visant à aider les clients à déployer de nouveaux services innovants rapidement, en toute sécurité et avec automatisation dans un environnement hautement agile et évolutif' a déclaré Kal De, vice-président principal, Produits et ingénierie, Services cloud et réseau, Nokia


Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank