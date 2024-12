Nokia: une aide financière reçue aux USA information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir obtenu de la part de Washington une aide financière de 45 millions de dollars dans le cadre d'un programme gouvernemental destiné à promouvoir l'innovation dans le secteur des technologies mobiles.



Dans un communiqué, l'équipementier télécoms finlandais explique vouloir utiliser les fonds en vue de renforcer ses investissements de recherche et développement (R&D) aux Etats-Unis, tout particulièrement dans les réseaux d'accès radio ouvert (Open RAN).



Le groupe, qui rappelle le long engagement en faveur de l'innovation de sa filiale américaine Nokia Bell Labs, précise que le financement lui a été alloué par l'Administration nationale des télécommunications et des informations (NTIA) dans le cadre du Fonds public d'innovation de la chaîne d'approvisionnement sans fil ('Public Wireless Supply Chain Innovation Fund') qui a été doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars sur une durée de dix ans.





