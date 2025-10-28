 Aller au contenu principal
Nokia s'envole après un accord d'un milliard de dollars avec Nvidia
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions cotées en bourse de l'équipementier en télécommunications Nokia NOK.N NOKIA.HE s'envolent de 26,2 % à 7,98 $

** NOK atteint son plus haut niveau depuis janvier 2021

** Nvidia NVDA.O va réaliser un investissement d'un milliard de dollars en fonds propres dans Nokia

** NVDA souscrira à des actions NOK à 6,01 $ par action

** Une fois l'opération terminée, NVDA détiendra une participation de 2,9 % dans NOK

** Jusqu'à la dernière clôture, NOK a gagné 43,6 % cette année

Valeurs associées

NOKIA
6,600 EUR XETRA +21,41%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NOKIA
4,899 CHF Swiss EBS Stocks +43,67%
NOKIA SP ADR
8,020 USD NYSE +26,00%
NVIDIA
195,1600 USD NASDAQ +1,92%
© 2025 Thomson Reuters.

