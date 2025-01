Nokia: résultats meilleurs que prévu au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - Nokia a fait état jeudi d'un bénéfice de 4ème trimestre supérieur aux attentes, à la faveur principalement de la vigueur de sa filiale de propriété intellectuelle Nokia Technologies.



L'équipementier de réseaux a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un bénéfice par action (BPA) en données comparables en hausse de 80% à 0,18 euro, alors que le consensus n'attendait que 0,13 euro.



Son chiffre d'affaires a progressé de 10% pour atteindre près de six milliards d'euros, une performance là encore supérieure à la prévision moyenne de 5,8 milliards qui avait été établie par les analystes.



Dans son communiqué, le groupe finlandais souligne que sa division Nokia Technologies, qui chapeaute les brevets et les licences, a connu un trimestre 'extrêmement actif' en signant entre autres des accords avec HP et Samsung.



La marge brute du groupe s'est améliorée en conséquence de 2,5 points de pourcentage à 47,2%.



Pour 2025, Nokia dit s'attendre à un résultat opérationnel compris entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros en données comparables, à comparer avec les deux milliards d'euros dégagés l'an dernier.



Cette prévision était jugée un peu décevante par les analystes, puisque le consensus visait 2,3 milliards pour cette année.



Le titre progressait malgré tout de 1,7% jeudi dans les premiers échanges pour revenir en direction de ses plus hauts de quasiment deux ans inscrits en début d'année. Il gagne désormais plus de 30% sur les 12 mois écoulés.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.