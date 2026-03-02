 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia renforce son partenariat avec TIM Brasil pour déployer un réseau 5G compatible avec l'IA
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 13:15

Nokia a annoncé l'extension de son partenariat avec TIM Brasil pour moderniser le réseau 5G de l'entreprise dans plusieurs régions, couvrant environ 42 % de la population du pays.

TIM Brasil étendra la modernisation de son réseau à l'ensemble du territoire national, incluant 14 États, répartis dans quatre régions.

Cet accord offrira une connectivité avancée en optimisant les performances et l'efficacité du réseau, en améliorant l'expérience utilisateur, en réduisant l'impact environnemental et en permettant à TIM Brasil de déployer de futures capacités de réseau d'accès radio (RAN) pilotées par l'IA.

Aux termes de cet accord, Nokia soutiendra le réseau 5G de TIM Brasil en déployant sa dernière génération de solutions AirScale écoénergétiques et compatibles AI-RAN, incluant les radios MIMO massives Habrok, les têtes radio distantes Pandion, les solutions de petites cellules AirScale Radio et des services complets de déploiement, d'optimisation et de support.

TIM Brasil déploiera également MantaRay SON (Self-Organized Network) de Nokia, une solution de pointe conçue pour automatiser les opérations courantes, améliorer la qualité du réseau et réduire les coûts d'exploitation.

Justin Hotard, président et directeur général de Nokia, a déclaré : " Notre partenariat renforcé avec TIM Brasil consolide l'architecture de son réseau 5G, en intégrant une automatisation et une intelligence accrues afin de prendre en charge les services pilotés par l'IA à l'échelle nationale. Ensemble, nous construisons une infrastructure logicielle résiliente, capable de permettre de nouveaux cas d'usage pour les entreprises et d'accompagner la prochaine phase de croissance du Brésil grâce à l'IA. "

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank