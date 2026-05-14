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Nokia : pulvérise la résistance des 11,7E, 130% depuis 1er janvier
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 12:09

Alors que Cisco a publié des résultats qui font bondir le titre de 18% en "après-bourse" (le Nasdaq a immédiatement battu un nouveau record sur les "futures"), la hausse fulgurante de Nokia s'accélère avec un gain de 10,5% vers 13,15E (soit 130% depuis le 1er janvier).
Le titre pulvérise à présent ses sommets d'avril 2010 et mars 2009 établis vers 11,7E et s'ouvre ainsi la route des 18,5E (ex-résistance de février 2004 et avril 2006).

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