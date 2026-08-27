Nokia profite du vent d'optimisme sur la "tech" derrière Nvidia

L'action Nokia signe l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 jeudi matin, portée par les solides résultats et perspectives dévoilés hier soir par le géant technologique américain Nvidia, qui insuffle un véritable vent d'optimisme au sein du secteur. Peu avant 12h00, l'action s'octroie une progression de 3,8% pour s'établir non loin de 9,2 euros.

Nvidia favorise le retour des acheteurs

La robuste publication de Nvidia, à laquelle s'ajoutent aussi les bons résultats de Salesforce, entraîne à la hausse l'ensemble des valeurs liées aux semi-conducteurs et à l'IA. STMicroelectronics ( 4,2%), Infineon ( 4%) et Siemens Energy ( 2,8%) figurent parmi les autres progressions notables du jour.

Dans les faits, la corrélation boursière entre Nokia et Nvidia repose principalement sur le fait que l'équipementier finlandais fournit les matériels de réseau indispensables à l'extension des infrastructures de calcul IA du groupe californien.

Alors que Nvidia conçoit le "cerveau" à la base des centres de données dédiés à l'IA (les GPU), Nokia développe de son côté les tuyaux optiques à hautes performances qui permettent de connecter entre elles ces installations à grande échelle.

Pour entraîner ses modèles d'IA géants, Nvidia se trouve en effet dans l'incapacité d'installer des centaines de milliers de GPU dans un seul bâtiment en raison des contraintes en termes d'espace, d'eau et d'approvisionnement électrique.

Deux titres intrinsèquement liés

Nvidia pousse donc une architecture dite scale-across, qui repose sur sa technologie Spectrum-XGS Ethernet, consistant à relier plusieurs data centers distants afin qu'ils fonctionnent comme une seule super-usine d'IA. Une telle interconnexion à très haut débit nécessite des composants optiques très puissants, qui lui sont fournis par le groupe finlandais.

Or le fabricant de processeurs a déclaré hier soir prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de 70% sur son prochain exercice 2027/2028, bien au-dessus du consensus de 45%, en précisant bien que cette hausse aurait pu atteindre 100% sans les goulets d'étranglement qui pèsent sur ses capacités de production.

Dans le même temps, les contrats géants continuent de s'accumuler pour le géant américain. Ces déclarations permettaient à son titre de grimper de plus de 7% dans les échanges d'avant-Bourse jeudi matin à Wall Street.

Si les ventes ou les perspectives d'infrastructures IA de Nvidia accélèrent, la demande pour le matériel réseau de Nokia est ainsi appelée à suivre automatiquement.

Historiquement, le marché de la connectivité optique des hyperscalers était dominé par Ciena, mais Nokia dispose d'un portefeuille optique renforcé en la matière depuis l'acquisition d'Infinera, une réelle opportunité alors que Google, Microsoft, AWS et Meta cherchent à diversifier leurs fournisseurs dans un contexte de pénurie globale de capacités.

Le segment d'infrastructures IP et optique représente actuellement 30% du chiffre d'affaires et des bénéfices de Nokia, mais cette part devrait grimper pour atteindre près de 40% d'ici 2028.

Vers une prochaine entrée sur l'Euro STOXX 50 ?

Soutenu par tous ces éléments porteurs, Nokia se classe parmi les toutes meilleures performances de l'indice STOXX 600 cette année, avec des gains de plus de 66%. Le titre a même inscrit des plus hauts absolus en Bourse au mois de mars.

La capitalisation boursière du groupe basé à Espoo atteint désormais près de 52,6 milliards d'euros.

Au vu d'une telle valorisation, le titre bénéficie depuis quelques mois de spéculations entourant sa possible intégration au sein de l'Euro STOXX 50, l'indice regroupant les valeurs de référence de la zone euro, à partir du mois de septembre.

D'après les analystes, cette perspective devrait profiter à l'action en incitant les fonds indiciels à renforcer leurs positionnements sur la valeur.