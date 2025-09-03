Nokia présente un rapport sur la numérisation industrielle élaboré avec GlobalData
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 10:03
Ce rapport souligne que 87 % des entreprises ayant adopté des réseaux privés et périphériques sur site constatent un retour sur investissement en seulement un an, tout en permettant des cas d'utilisation basés sur l'IA.
De plus, 81 % des entreprises industrielles ont constaté une baisse des coûts d'installation, plus de la moitié ayant économisé au moins 11 %. Les coûts récurrents ont également diminué pour 86 % des entreprises, 60 % d'entre elles déclarant des économies d'au moins 11 %.
Le rapport s'appuie sur les informations recueillies auprès de 115 entreprises industrielles des secteurs de la fabrication, de l'énergie, de la logistique, de l'exploitation minière et des transports en Australie, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
' GlobalData prévoit que le marché mondial des réseaux sans fil privés doublera presque pour atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2027. Cela reflète la demande croissante, les industries étant soumises à une pression croissante pour se moderniser conformément aux objectifs mondiaux de durabilité et d'efficacité ', a déclaré David de Lancellotti, vice-président des ventes Enterprise Campus Edge chez Nokia.
A lire aussi
-
Visites d'usines ou cérémonie d'hommage aux soldats: Ju Ae, la discrète fille de Kim Jong Un pressentie pour sa succession, accompagne son père dans tous ses déplacements, y compris à Pékin où il assistait mercredi à un défilé militaire. L'AFP dresse le portrait ... Lire la suite
-
Régulation des géants du numérique : plusieurs dossiers antimonopoles menacent les géants de la tech aux États-Unis
Google, Meta, Amazon et Apple sont tous visés par des procédures qui visent à briser les monopoles qu'ils ont mis en place dans leur secteur. Alors que Donald Trump mène a charge contre l'Union européenne et sa régulation des services numériques, les géants de ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris tente un rebond mercredi, dans un marché toutefois freiné par la hausse des taux d'emprunt souverain, en raison de l'incertitude politique et budgétaire de la France. L'indice vedette CAC 40 prenait 0,45% vers 09H55, soit 34,35 points à 7.688,60 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer