Nokia présente un rapport sur la numérisation industrielle élaboré avec GlobalData information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 10:03









(Zonebourse.com) - Nokia a publié aujourd'hui son rapport 2025 sur la numérisation industrielle, élaboré avec GlobalData.



Ce rapport souligne que 87 % des entreprises ayant adopté des réseaux privés et périphériques sur site constatent un retour sur investissement en seulement un an, tout en permettant des cas d'utilisation basés sur l'IA.



De plus, 81 % des entreprises industrielles ont constaté une baisse des coûts d'installation, plus de la moitié ayant économisé au moins 11 %. Les coûts récurrents ont également diminué pour 86 % des entreprises, 60 % d'entre elles déclarant des économies d'au moins 11 %.



Le rapport s'appuie sur les informations recueillies auprès de 115 entreprises industrielles des secteurs de la fabrication, de l'énergie, de la logistique, de l'exploitation minière et des transports en Australie, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



' GlobalData prévoit que le marché mondial des réseaux sans fil privés doublera presque pour atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2027. Cela reflète la demande croissante, les industries étant soumises à une pression croissante pour se moderniser conformément aux objectifs mondiaux de durabilité et d'efficacité ', a déclaré David de Lancellotti, vice-président des ventes Enterprise Campus Edge chez Nokia.







