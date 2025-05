Nokia: portefeuille de routage IP choisi par CoreSite information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par CoreSite, une société américaine spécialisée dans les tours, pour fournir une solution de réseau central et de périphérie basée sur le routage IP dans 30 datacenters sur 11 marchés américains.



La gamme Nokia répondra ainsi aux besoins croissants en connectivité et interconnexion dans le cloud des charges de travail d'IA et de HPC gourmandes en ressources pour les près de 40.000 interconnexions de clients de CoreSite.



'L'intégration du Nokia 7250 IXR-s et du routeur de service 7750 permet à CoreSite de gérer habilement l'augmentation de la demande de trafic tout en garantissant une faible latence et des services d'interconnexion fiables', commente le groupe finlandais.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.