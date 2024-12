Nokia: partenariat avec Ishan Technologies en Inde information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - Nokia annonce un partenariat avec Ishan Technologies Private Limited, un fournisseur d'accès Internet majeur en Inde, pour moderniser les services haut débit au Gujarat et au Maharashtra.



Cette modernisation permettra à Ishan Technologies de proposer des services haut débit rapides et fiables pour les clients particuliers et entreprises, tout en automatisant les opérations courantes, réduisant les coûts et améliorant l'expérience client.



Ce projet vise à étendre les services haut débit dans les principales villes du Gujarat et du Maharashtra, tout en répondant à la demande croissante en services cloud.



Nokia fournira une gamme complète de produits, dont les terminaux optiques Lightspan DF-16GM et les routeurs 7250 IXR.







