Nokia: obtient une certification de sécurité aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir obtenu la certification FIPS 140-3 Security Level 2 pour ses produits 1830 PSS, PSI-M et PSS-24x, une première dans l'industrie pour les systèmes de transport optique de niveau 1.



La certification FIPS 140-3 impose des exigences de sécurité renforcées pour protéger les données sensibles.



Cette validation inclut les solutions de chiffrement quantique de Nokia, avec gestion centralisée des clés via le 1830 Security Management Server (SMS).



'Cette certification représente un pas en avant pour sécuriser les réseaux optiques critiques du gouvernement américain', a déclaré Mike Loomis, président de Nokia Federal Solutions.





