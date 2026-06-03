Nokia : nouveau record à 14,84E, 157% annuel

Nokia bat un nouveau record à 14,84E, soit 157% de gain annuel... et surtout une multiplication du cours par 2,3 depuis le 31 mars, par 2,6 depuis le 1er janvier, par 4,3 depuis fin juillet 2025.

Il n'y a plus vraiment de référent "technique" pour anticiper un objectif mais la banque Nordea relève son objectif de cours à 15,7E, soit un cours situé 7% au-delà de ce mercredi 3.

Les analystes espèrent une forte hausse d'activité grâce à l'I.A, suite à l'annonce de l'ouverture d'un laboratoire d'I.A dédié aux technologies de réseaux en Californie.