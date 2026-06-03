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Nokia : nouveau record à 14,84E, 157% annuel
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 16:25

Nokia bat un nouveau record à 14,84E, soit 157% de gain annuel... et surtout une multiplication du cours par 2,3 depuis le 31 mars, par 2,6 depuis le 1er janvier, par 4,3 depuis fin juillet 2025.

Il n'y a plus vraiment de référent "technique" pour anticiper un objectif mais la banque Nordea relève son objectif de cours à 15,7E, soit un cours situé 7% au-delà de ce mercredi 3.

Les analystes espèrent une forte hausse d'activité grâce à l'I.A, suite à l'annonce de l'ouverture d'un laboratoire d'I.A dédié aux technologies de réseaux en Californie.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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