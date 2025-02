Nokia: modernise la gestion du trafic aérien au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 12:01









(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que sa solution réseau a été choisie par la Vietnam Air Traffic Management Corporation (VATM) afin de remplacer le système de transport SDH par la technologie IP/MPLS dans le sud du Vietnam.



Ce nouveau réseau améliorera la sécurité et la fiabilité du contrôle du trafic aérien, avec une mise en service prévue au deuxième trimestre 2025, indique Nokia.



Conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, cette solution optimisera la gestion du trafic aérien grâce à des analyses avancées et une meilleure flexibilité.



Nokia fournira également des fonctionnalités de cybersécurité renforcées, incluant une protection contre les menaces quantiques.





