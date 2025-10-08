Nokia met en garde contre la montée des cybermenaces sur les réseaux télécoms
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 11:10
Près de 63% des opérateurs télécoms ont subi au moins une attaque dite 'living off the land' ces 12 derniers mois, et 32% en ont connu quatre ou plus. Les attaques DDoS atteignent désormais des puissances de 5 à 10 térabits par seconde, survenant cinq fois plus souvent qu'en 2024, tandis que 4% des connexions internet domestiques mondiales sont compromises.
Plus de 70% des responsables sécurité du secteur placent désormais l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (machine learning, ML) au coeur de leurs stratégies de défense, plus de la moitié prévoyant de les déployer d'ici 18 mois.
Nokia souligne enfin la nécessité de renforcer la 'crypto-agilité' et de préparer les réseaux à l'ère quantique, alors que la validité des certificats numériques pourrait tomber à 47 jours d'ici 2029.
