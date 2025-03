Nokia: lancement de Broadband Easy information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - L'équipementier de réseaux Nokia fait part du lancement de Broadband Easy, une plateforme numérique et un ensemble de services qui aident les opérateurs télécoms à rationaliser et à accélérer de 20% le processus de déploiement de la fibre.



La plateforme numérique offre aux opérateurs une visibilité et un contrôle complets de l'ensemble du processus de déploiement de la fibre, tandis que l'automatisation avancée et les modèles d'IA permettent d'optimiser la conception, les installations et le budget du projet.



'La réduction du coût total de possession (TCO) des déploiements de fibre optique permet aux fournisseurs de haut débit d'étendre la couverture aux communautés non connectées et mal desservies', met en avant le groupe finlandais.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.