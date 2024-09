Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: lance une nouvelle solution internet en Arménie information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que Team Telecom Armenia a déployé sa solution fibre PON 25G, ce qui en fait l'un des premiers opérateurs des régions du Caucase et d'Asie centrale à proposer des débits Internet parmi les plus rapides du marché.



Le réseau de Team Telecom Armenia, basé sur la technologie PON 25G de Nokia, couvre environ 300 000 foyers à travers l'Arménie.



Le déploiement PON 25G vise à couvrir les abonnés B2B et à offrir de véritables débits à haut débit de 20 Gb/s.



Basée sur le chipset Quillion, la solution haut débit par fibre optique PON 25G de Nokia permet à Team Telecom Armenia de réutiliser son équipement haut débit par fibre optique existant pour répondre immédiatement à la demande de capacité accrue et de services haut débit améliorés.



Hayk Yesayan, DG de Team Telecom Armenia, a déclaré : ' L'utilisation des technologies les plus modernes de Nokia signifie que nous préparons notre réseau pour l'avenir et que nous garantissons à nos clients la meilleure expérience en ligne possible, aujourd'hui et dans les années à venir. '



Matthieu Bourguignon, vice-président senior et responsable Europe de l'activité Infrastructures réseau chez Nokia, a déclaré : ' Cette initiative améliore non seulement la connectivité des particuliers et des entreprises en Arménie, mais joue également un rôle crucial dans le développement économique et social du pays. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.