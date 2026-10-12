Nokia lance une carte réseau flexible pour les opérateurs

Nokia annonce le lancement d'une nouvelle carte réseau compatible avec les technologies GPON, 10G, 25G et 50G PON, qui permettra aux opérateurs de télécommunications de moderniser progressivement leurs réseaux de fibre optique, notamment face au développement de l'intelligence artificielle.

Avec cette nouvelle carte multi-PON, dont la disponibilité commerciale à grande échelle est prévue pour 2027, plusieurs générations de technologies peuvent coexister sur un même port. Les opérateurs peuvent ainsi répondre aux exigences de capacités grandissantes imposées par l'essor de l'IA sans devoir remplacer systématiquement leurs équipements.

"Les contenus de plus en plus volumineux, le recours accru aux services dans le cloud et l'augmentation des volumes de données envoyées sur les réseaux nécessitent des connexions plus rapides, plus fiables et plus sécurisées, avec des temps de réponse réduits", souligne l'équipementier de réseaux finlandais.

Reposant sur la puce Quillion développée par Nokia et sur des modules optiques spécifiques, cette solution prend en charge les technologies GPON, 10G, 25G et 50G PON sur chacun de ses 16 ports. Elle permet aux opérateurs de choisir les technologies les mieux adaptées à chaque marché, service ou usage, puis de les faire évoluer sans changer de port ni de fibre optique.

Concrètement, la nouvelle carte permet de passer progressivement des technologies GPON et 10G PON aux technologies 25G et 50G PON. Un opérateur peut, par exemple, déployer aujourd'hui une combinaison de 10G et de 25G PON, puis ajouter le 50G PON lorsque les besoins en débit augmentent.