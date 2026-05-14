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Nokia, l'effet Cisco
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 09:39

Déjà plébiscité par les investisseurs comme une valeur "IA" ( 113% en 2026), Nokia profite d'un nouveau coup d'accélérateur ce matin après la publication de Cisco. Le titre prend 9% et remonte sur des pics... de 16 ans !

Nokia est revenu en grâce aux yeux des investisseurs, depuis que le marché a compris que le groupe fait partie de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. La poursuite de la flambée, ce matin, s'appuie sur l'envolée de 20% de Cisco hier soir hors séance.

Le concurrent américain a publié des résultats et des commandes plus élevés que prévu, en lâchant quelques punchlines bien senties. En particulier cet accroissement des commandes d'infrastructures d'intelligence artificielle de 152%. "Nokia est en concurrence avec Cisco sur les segments des routeurs, des commutateurs et des émetteurs-récepteurs enfichables, et les perspectives solides de Cisco tant au niveau des commandes que des ventes sont également positives pour les perspectives de Nokia", explique le spécialiste ès-tech de Jefferies, William Beavington. L'analyste note en parallèle que le renforcement visible des commandes sur le segment des télécommunications est nouveau et "particulièrement positif" pour Nokia.

Une partie du chemin est déjà faite

Beavington avait partagé il y a quinze jours une réflexion qui avait fait mouche. "Nous pensons que Nokia se trouve aujourd'hui dans la même situation qu'ASML vers le mois de décembre", expliquait-il à l'époque. Depuis, le titre a encore pris plus de 20% et dépasse 13 EUR, ce qui le rapproche de la valorisation "optimiste" de Jefferies, située à 14,20 EUR. Pour autant, l'analyste reste positif, jugeant que les résultats devraient progresser au-delà de ce que le marché anticipe dans les mois à venir.

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