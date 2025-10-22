Nokia fournit une solution IP/MPLS pour le métro de Bangkok
Le projet devrait être achevé d'ici 2030. Le déploiement de la solution IP/MPLS (Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching) garantira alors des opérations ferroviaires plus efficaces, plus fiables et plus sûres pour les passagers de la future ligne.
Selon l'équipementier de réseaux finlandais, BEM bénéficier ainsi d'une complexité opérationnelle réduite, d'une sécurité renforcée et d'une meilleure visibilité du réseau pour cette nouvelle ligne de 35,9 km qui reliera l'Est et l'Ouest de la capitale thaïlandaise.
