Nokia fournit sa solution contre les attaques par DDoS à ESpanix

Nokia annonce qu'ESpanix, le plus grand point d'échange Internet (IXP) d'Espagne, a choisi et déployé sa solution Nokia Deepfield Defender pour protéger sa plateforme d'échange et les réseaux connectés contre les attaques par déni de service distribué (DDoS).

Ce déploiement permet à ESpanix de proposer une protection DDoS en tant que nouveau service à valeur ajoutée optionnel aux plus de 200 réseaux nationaux et internationaux qui échangent du trafic via le noeud ESpanix et qui, collectivement, desservent la grande majorité des utilisateurs finaux d'Internet en Espagne.

"Les attaques DDoS ne cessent de gagner en ampleur, en fréquence et en sophistication : des botnets massifs composés d'appareils IoT compromis et de proxys résidentiels détournés à des fins malveillantes alimentent des attaques hypervolumétriques et des attaques ciblant la couche applicative des réseaux, des services et des utilisateurs finaux", souligne Nokia.

En tant que carrefour central de l'Internet espagnol, le noeud ESpanix occupe une position stratégique : bloquer le trafic d'attaque au niveau du point d'échange empêche celui-ci d'atteindre les réseaux, ainsi que les entreprises, les services publics et les consommateurs.

Ainsi, cette protection intégrée au réseau permet de maintenir le trafic Internet espagnol et sa sécurité à l'intérieur du pays, favorisant ainsi la souveraineté des données et le respect des exigences réglementaires européennes, selon l'équipementier de réseaux finlandais.