Nokia: extension d'un partenariat avec CoreGo

(CercleFinance.com) - Nokia et Digita annoncent l'extension de leur partenariat avec CoreGo, un spécialiste des solutions de paiement et de contrôle d'accès pour les événements, afin de fournir une transmission de données sécurisée et fiable pour les grands événements.



Le CoreGo POS combiné au réseau sans fil privé de Nokia Digital Automation Cloud (DAC) permet aux organisateurs d'événements d'utiliser et de déplacer facilement le réseau privé selon les besoins pour permettre une gestion transparente des paiements sur site.



Déployé par Digita, le réseau 5G privé assure un transfert de données ininterrompu en temps réel pour les systèmes d'événements critiques tels que la gestion des stocks, les terminaux de paiement, le contrôle d'accès et la validation des billets.





