Nokia et Nscale signent un partenariat pour le déploiement de l'infrastructure d'IA
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 09:29

Nokia et Nscale ont annoncé un partenariat pour accélérer le déploiement de l'infrastructure d'IA.

Nokia deviendra un partenaire privilégié pour les technologies réseau avancées destinées aux déploiements de centres de données Nscale compatibles avec l'IA à l'échelle mondiale.

Basée au Royaume-Uni et opérant à l'échelle mondiale, Nscale est une plateforme d'infrastructure native de l'IA, fournissant des services intégrés verticalement de calcul, de réseau, de stockage, de logiciels gérés et d'IA.

Nokia propose une gamme complète de solutions (commutation de centres de données, routage IP et réseaux optiques) pour une connectivité au sein et entre les centres de données.

Justin Hotard, président-directeur général de Nokia , a déclaré : ' Notre partenariat avec Nscale allie l'expertise de Nokia en matière de réseaux IP et optiques à la plateforme d'infrastructure de pointe de Nscale et permet l'innovation nécessaire à l'avenir des infrastructures d'IA. '

