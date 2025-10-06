Nokia et fibertime accélèrent le déploiement du haut débit fibre en Afrique du Sud
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 11:16
Les solutions Lightspan, Wi-Fi 6 et le 7750 Wireless Access Gateway permettront d'assurer une couverture continue dans les townships, tandis que la plateforme Altiplano et le module Fiber Health Analyzer renforceront l'automatisation et la fiabilité du réseau.
Selon Danvig De Bruyn, directeur général de fibertime, cette collaboration permet de raccorder 1200 foyers par jour à une offre d'internet illimité à 5 rands par jour, sans contrat. Sandy Motley, présidente des réseaux fixes de Nokia, souligne que ces technologies 'ouvrent la voie à une connectivité abordable dans des régions jusqu'ici difficiles à desservir'.
