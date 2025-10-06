 Aller au contenu principal
Nokia et fibertime accélèrent le déploiement du haut débit fibre en Afrique du Sud
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 11:16

Nokia annonce un accord avec fibertime pour connecter 400 000 foyers supplémentaires dans les zones défavorisées d'Afrique du Sud, dans le cadre d'un objectif de 2 millions de connexions d'ici 2028. L'opérateur utilisera les technologies IP et d'accès fibre de Nokia pour construire des réseaux semi-mobiles offrant un accès haut débit illimité aux particuliers et entreprises locales.

Les solutions Lightspan, Wi-Fi 6 et le 7750 Wireless Access Gateway permettront d'assurer une couverture continue dans les townships, tandis que la plateforme Altiplano et le module Fiber Health Analyzer renforceront l'automatisation et la fiabilité du réseau.

Selon Danvig De Bruyn, directeur général de fibertime, cette collaboration permet de raccorder 1200 foyers par jour à une offre d'internet illimité à 5 rands par jour, sans contrat. Sandy Motley, présidente des réseaux fixes de Nokia, souligne que ces technologies 'ouvrent la voie à une connectivité abordable dans des régions jusqu'ici difficiles à desservir'.

