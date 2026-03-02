Nokia et Ericsson signent un partenariat pour accélérer le déploiement des réseaux autonomes
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 07:45
Dans le cadre de cette collaboration, Ericsson rejoindra la plateforme SMO Marketplace de Nokia , conçue pour permettre aux fournisseurs de services de communication (FSC) et à leurs partenaires de créer, d'intégrer et de déployer des applications d'automatisation.
Nokia intégrera également l' écosystème rApp d'Ericsson bâti autour de la plateforme d'automatisation intelligente d'Ericsson, la plateforme de gestion et d'automatisation de réseau d'Ericsson pour les réseaux ouverts, multi-fournisseurs et multi-technologies.
Cette collaboration entre Nokia et Ericsson favorisera le développement intersectoriel et permettra une adoption et une intégration plus fluides des outils d'automatisation dans des environnements multi-fournisseurs diversifiés.
Grâce à cette collaboration, les deux entreprises mettront des applications distantes (rApps) à la disposition des fournisseurs de services de communication (CSP) sur les deux plateformes.
" Cette collaboration permettra d'améliorer l'accès, la disponibilité et l'interopérabilité des nombreuses applications rApp disponibles sur le marché pour les opérateurs de télécommunications ", a déclaré Dimitris Mavrakis, directeur de recherche senior chez ABI Research.
" Cette collaboration accélère également le développement d'environnements rApp robustes qui permettront aux opérateurs d'intégrer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités, d'optimiser leurs réseaux avec une plus grande précision et de déployer l'innovation à grande échelle dans divers scénarios à travers le monde. " a déclaré Ari Kynaslahti, directeur technique de Nokia.
