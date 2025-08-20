 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nokia: des solutions déployées pour Netplus en Inde
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 07:45

(Zonebourse.com) - Nokia indique que le fournisseur d'accès à Internet indien Netplus a déployé sa dernière technologie de routage 400G et sa plate-forme SDAN, afin d'étendre ses services haut débit et IPTV à travers le Pendjab et dans d'autres villes indiennes.

'Le déploiement permet à Netplus d'offrir des services plus immersifs et plus flexibles à près de deux millions d'utilisateurs tout en garantissant l'efficacité énergétique du réseau et l'évolutivité à long terme', explique le groupe finlandais.

Netplus pourra ainsi faire passer ses abonnés de la télévision linéaire traditionnelle à l'IPTV à la demande, tout en ouvrant la porte à des applications à large bande passante telles que le commerce électronique et les salles de classe numériques.

'Avec des composants économes en énergie sur toutes les couches du réseau, le déploiement contribue également à réduire les coûts d'exploitation et à soutenir une croissance durable', ajoute l'équipementier de réseaux.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

