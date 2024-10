Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: des améliorations apportées à la suite Corteca information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 13:14









(CercleFinance.com) - Nokia fait part d'améliorations significatives apportées à sa suite logicielle Corteca, en faisant 'la première plateforme du secteur à adopter des normes et des protocoles ouverts pour les réseaux domestiques et la gestion du cycle de vie des applications'.



'Le contrôleur domestique Corteca prend désormais en charge prpl LCM (lifecycle management), l'Open Container Initiative (OCI) et le protocole USP (User Services Platform) TR-369', précise l'équipementier de réseaux.



Selon le groupe finlandais, il offre ainsi aux opérateurs 'une solution indépendante du fournisseur qui simplifie la gestion des passerelles haut débit domestiques, de la connectivité Wi-Fi et des applications'.





