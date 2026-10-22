ID Logistics bondit de près de 10%, le T3 sur-performe en France comme à l'étranger

Le drapeau français flotte à l'Élysée, à Paris

L'action ID Logistics ‌bondit en Bourse jeudi, le groupe français de transport ​ayant fait état la veille d'une nette hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, les investisseurs saluant la performance supérieure ​aux attentes et les perspectives de croissance.

À Paris, vers 08h45 GMT, l'action ​se hisse en tête du ⁠SBF 120 et décolle de 9,5% à 370 euros, ‌l'indice reculant de 1,21% au même moment.

Le groupe a publié mercredi soir un chiffre d'affaires ​en progression de ‌25,6% sur un an au troisième trimestre, ⁠à 1,17 milliard d'euros, et a cité dans un communiqué la dynamique commerciale portée par ses clients internationaux.

"ID ⁠Logistics continue de ‌surperformer quel que soit le contexte, y ⁠compris en France !", s'enthousiasme dans une note jeudi Florent ‌Thy-tine, "Head of Equity Research" chez TP Icap ⁠Midcap, saluant une publication "une nouvelle fois plus que ⁠satisfaisante".

Le courtier rappelle ‌que l'activité d'ID Logistics en France ne représente plus ​que 20% de son ‌activité, "et que même en France le groupe parvient à maintenir un niveau de ​croissance satisfaisant malgré un contexte compliqué".

La croissance du groupe en Amérique du nord a bondi de ⁠48,1% sur un an à données comparables, tandis que l’Europe hors France a grimpé de 23,4%.

"ID Logistics est ainsi le dossier à avoir en portefeuille dans le contexte actuel", souligne Florent Thy-tine.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par ​Benoit Van Overstraeten)