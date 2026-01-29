 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia dépasse les attentes au 4ème trimestre, mais déçoit avec ses prévisions
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:39

Nokia a dévoilé jeudi matin des résultats meilleurs que prévu pour son 4ème trimestre, grâce notamment à la vigueur de ses activités dans les réseaux optiques, mais ses prévisions pour l'exercice 2026 ont déçu les analystes, faisant décrocher le titre de plus de 4 % à la Bourse d'Helsinki.

Le groupe finlandais a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 3% à 6,1 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, essentiellement sous l'impulsion de la croissance de 7% de sa branche d'infrastructures réseau, elle-même portée par une hausse de 17% de la division des technologies optiques suite à l'acquisition réussie d'Infinera.

La marge brute s'est améliorée de 0,9 point de pourcentage d'une année sur l'autre, pour s'établir à 48,1%, un niveau largement supérieur au consensus de marché, qui visait 45,9%.

Parallèlement, le bénéfice par action du groupe finlandais a reculé à 0,16 euro au quatrième trimestre, contre 0,18 euro il y a un an, un chiffre là encore supérieur aux attentes des analystes (0,15 euro).

En dépit de son dynamisme de fin d'année, Nokia a livré des prévisions prudentes pour son exercice 2026, prévoyant un résultat opérationnel compris entre 2 et 2,5 milliards d'euros, ce qui fait ressortir un point médian de 2,25 milliards, inférieur au consensus de 2,37 milliards.

Chez Jefferies, on estimait toutefois que ces prévisions annuelles pourraient se révéler trop "conservatrices", notamment au vu de la forte demande sur le marché des équipements optiques, un avis partagé par les équipes d'AlphaValue.

"Il semblerait bien que Nokia ait identifié deux nouveaux marchés significatifs: celui des équipements de réseaux pour les centres de données dédiés à l'IA, d'une part, et celui des communications pour le secteur de la défense", souligne le bureau d'études.

"Le consensus anticipe actuellement une croissance du chiffre d'affaires à moyen terme relativement faible, ce qui nous conduit à penser que le titre constitue une opportunité d'achat aux niveaux de prix actuels", ajoute AlphaValue.

Le titre, en hausse de 30% sur les quatre mois écoulés en raison de l'optimisme entourant les activités du groupe liées à l'IA, reculait toutefois de 4,7% ce jeudi, tandis que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Telecommunications reculait de 0,2%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank