Nokia crée deux nouvelles divisions et renouvelle son équipe de direction
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 12:51

Nokia annonce la mise en place, à compter du 1er octobre 2025, de deux nouvelles entités : une division Technology and AI Organization (TAO) et une division Corporate Development Organization (CDO). Ces structures visent à renforcer l'innovation technologique, le développement commercial et la focalisation stratégique.

Pallavi Mahajan, ex-Intel et HPE, rejoindra le groupe comme Chief Technology and AI Officer. Konstanty Owczarek, ex-HPE et AIG, deviendra Chief Corporate Development Officer. Tous deux intégreront l'équipe de direction.

En parallèle, Nishant Batra quittera ses fonctions de Chief Strategy and Technology Officer le 30 septembre 2025, après cinq années consacrées notamment à la transformation de Nokia Bell Labs et au positionnement du groupe sur la 6G.

Le CEO Justin Hotard souligne que ces changements permettront d'accélérer l'exécution de la stratégie et de renforcer les capacités de Nokia en intelligence artificielle, cybersécurité et partenariats.

