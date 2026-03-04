 Aller au contenu principal
Nokia collabore avec Telia pour le développement de réseau d'accès radio pilotée par l'IA
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 15:14

Nokia a annoncé une collaboration avec Telia Finland pour la création conjointe de cas d'utilisation basés sur l'IA-RAN.

Les deux entreprises développeront et testeront conjointement des cas d'utilisation sur la technologie de réseau d'accès radio (RAN) pilotée par l'IA afin d'améliorer les performances du réseau et de soutenir la commercialisation d'applications intégrant l'IA.

"L'IA-RAN est un facteur clé pour les futures opportunités commerciales et l'amélioration des performances et de l'efficacité du réseau" explique le groupe.

La collaboration entre Nokia et Telia s'appuie sur le potentiel transformateur de l'IA-RAN pour améliorer les capacités des réseaux 5G actuels.

" Ce partenariat avec Telia constitue un élément essentiel de notre stratégie AI-RAN visant à bâtir un écosystème performant ", a déclaré Pallavi Mahajan, directrice de la technologie et de l'IA chez Nokia.

