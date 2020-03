Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia choisit Lundmark, le DG de Fortum, pour remplacer Suri Reuters • 02/03/2020 à 08:47









NOKIA CHOISIT LUNDMARK, LE DG DE FORTUM, POUR REMPLACER SURI OSLO (Reuters) - Le directeur général de Nokia Rajeev Suri va quitter son poste le 1er septembre et sera remplacé par Pekka Lundmark, l'actuel patron du groupe énergétique Fortum, a annoncé lundi l'équipementier télécoms finlandais. Pekka Lundmark, directeur général de Fortum depuis 2015, a occupé auparavant plusieurs postes chez Nokia entre 1990 et 2000, dont celui de vice-président de la stratégie et du développement commercial dans la division Nokia Networks. Rajeev Suri pour sa part a passé plus de dix ans à la tête de Nokia et de Nokia Siemens Networks. Nokia est en concurrence avec le suédois Ericsson et le chinois Huawei, notamment dans la fourniture des équipements pour les nouveaux réseaux de téléphonie mobile en 5G. "Avec l'acquisition d'Alcatel-Lucent derrière nous et le monde de la 5G devant nous, je suis heureux que Pekka ait accepté de rejoindre Nokia", a déclaré le président de Nokia, Risto Siilasmaa, cité dans un communiqué. (Terje Solsvik; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

