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Nokia bondit, les analystes de JPMorgan plus optimistes
information fournie par AOF 12/06/2026 à 17:02

(Zonebourse.com) - L'action Nokia figure vendredi après-midi parmi les plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600, le spécialiste finlandais des réseaux bénéficiant de l'optimisme accru des analystes de JPMorgan qui ont relevé leur objectif de cours sur la valeur.

Vers 16h30, le titre de l'équipementier grimpe de 9,4% à 12,9 euros, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice de référence européen, qui progresse de 1,5% au même moment.

Dans une note diffusée dans la matinée, JPMorgan dit avoir relevé son objectif de cours de 12 à 18 euros, tout en maintenant sa recommandation à "surpondérer" sur la valeur.

A en croire le bureau d'études, le groupe est en passe de totalement transformer son modèle économique grâce à l'intelligence artificielle (IA), ouvrant la voie à une nette revalorisation de son titre.

De son point de vue, le renouveau de l'entreprise repose sur deux moteurs principaux : d'une part, une avance technologique dans l'optique et, de l'autre, des développements majeurs auprès des géants de la tech dans les centres de données.

Accélération attendue dans l'optique

Selon JPMorgan, la nouvelle gamme de produits de Nokia propulse l'équipementier à la pointe du marché des réseaux optiques, une dynamique commerciale qui devrait se traduire par une forte croissance des commandes et du chiffre d'affaires.

Les analystes anticipent une accélération marquée des signatures de contrats dès 2026, garantissant une trajectoire de croissance solide qui se prolongera jusqu'en 2027.

Percée majeure dans les centres de données

Au-delà de son coeur de métier traditionnel, Nokia diversifie ses sources de revenus en s'imposant sur le segment des commutateurs ( switches ) pour centres de données, un équipement crucial pour absorber les flux de données générés par l'IA.

Déjà fournisseur de Microsoft pour sa division de réseaux IP, Nokia a récemment élargi son portefeuille de clients. Si l'équipementier est resté discret dans ses dernières prévisions, JPMorgan indique que le groupe a remporté des contrats auprès d'autres "hyperscalers" (les géants du cloud).

Le marché bruisse notamment de rumeurs persistantes désignant Google comme nouveau client de premier plan pour ses solutions de commutation, rappelle le bureau d'études.

L'action Nokia avait fortement reculé ces derniers jours en raison d'inquiétudes entourant la possibilité de voir le géant américain des processeurs Nvidia arriver prochainement sur le secteur des puces de télécommunications.

Avec sa hausse du jour, le titre affiche un repli de l'ordre de 1,5% sur l'ensemble de la semaine.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 17:02:00.

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