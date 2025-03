Nokia: avancées pour un réseau cellulaire sur la Lune information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir livré avec succès le premier réseau cellulaire sur la Lune dans le cadre de la mission IM-2 d'Intuitive Machines dans la région du pôle sud lunaire, mission faisant partie de l'initiative Commercial Lunar Payload Services de la NASA.



L'équipementier de réseaux finlandais a validé avec succès des aspects clés du fonctionnement du réseau, dont la transmission des données opérationnelles à la station au sol d'Intuitive Machines et au centre de contrôle de mission de Nokia sur la Terre.



Nokia a aussi activé plusieurs composants de la solution de communication. 'Ces jalons sont des étapes clés vers la preuve de la viabilité des technologies cellulaires pour les communications critiques lors des futures missions lunaires', précise-t-il.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.