Nokia: Altiplano accélère les réseaux autonomes avec l'IA

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé l'intégration de l'intelligence artificielle (AIOps) dans son Altiplano Access Controller, une plateforme d'automatisation pour les réseaux à large bande.



La nouvelle technologie AIOps utilise l'intelligence artificielle (IA) des applications de la marketplace Altiplano de Nokia pour analyser les données du réseau et favoriser l'automatisation.



En combinant l'IA et l'analyse intelligente, l'AIOps permet aux opérateurs de détecter plus rapidement les anomalies du réseau, d'anticiper les problèmes affectant le service avant qu'ils ne surviennent et d'améliorer l'utilisation du réseau.



'Grâce à l'utilisation d' analyses de Big Data, de jumeaux numériques et d'agents IA formés, Nokia aide les opérateurs à accroître leur efficacité et à atteindre des niveaux d'automatisation plus élevés dans les opérations de réseau et de service' indique le groupe.



Geert Heyninck, vice-président des réseaux haut débit pour Nokia Fixed Networks, a déclaré : ' Grâce à l'IA et à l'analyse avancée des réseaux, les opérateurs peuvent obtenir des informations plus approfondies et prendre des décisions plus judicieuses pour garantir le bon fonctionnement des opérations. En détectant les problèmes plus rapidement et en optimisant les ressources, nous nous rapprochons de réseaux entièrement autonomes. Cette évolution permet aux opérateurs d'améliorer l'expérience client tout en laissant l'IA gérer la gestion complexe des réseaux. '





