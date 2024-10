Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: accord pour déployer la 5G au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Nokia fait part d'un nouveau partenariat avec Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) pour déployer la technologie 5G, au soutien du 'développement d'une infrastructure numérique solide' au Vietnam.



Dans le cadre de cet accord, le Finlandais déploiera des équipements de son portefeuille 5G AirScale de pointe, alimentés par sa technologie économe en énergie ReefShark System-on-Chip, ainsi que sa solution de gestion de réseau 5G MantaRay basée sur l'IA.



L'équipementier télécoms ajoute qu'il fabriquera également ses produits 5G localement au Vietnam, soulignant ainsi son engagement dans la région et 'renforçant encore son lien fort avec le pays', selon Tommi Uitto, président des réseaux mobiles de Nokia.





