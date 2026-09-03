Nokia a signé un accord avec BeeHealthy, une plateforme de santé numérique

Nokia a annoncé un accord commercial avec BeeHealthy, une plateforme de santé numérique pour intégrer la technologie Network as Code de Nokia dans les applications destinées aux consommateurs.

Cette collaboration permet une vérification en réseau qui remplace les codes d'accès aux SMS à usage unique par un moyen plus simple et plus sécurisé pour les patients d'accéder aux services de santé numériques sur leurs appareils mobiles.

Appartenant à Mehiläinen, l'un des principaux prestataires de soins privés en Europe, BeeHealthy propose une plateforme SaaS en marque blanche configurable utilisée par les prestataires de soins de santé et vétérinaires, les organisations sociales et les assureurs dans des pays tels que la Finlande, la Suède, l'Allemagne, l'Estonie, les Pays-Bas et les Emirats arabes unis.

Le Network as Code de Nokia réunit les réseaux d'opérateurs en une plateforme unique et conviviale pour les développeurs, permettant aux entreprises d'accéder à grande échelle à des capacités réseau fiables et de les intégrer directement dans leurs applications.

Cet accord fait de BeeHealthy le premier client commercial du secteur de la santé pour la plateforme Network as Code de Nokia.

"Cette collaboration montre comment Network as Code transforme les capacités réseau en services commerciaux qui créent de la valeur à travers l'écosystème pour les entreprises, pour les opérateurs dont les réseaux les alimentent, et désormais pour une industrie réglementée comme la santé, qui impose des exigences rigoureuses en matière de sécurité, de confidentialité et de confiance" a déclaré Shkumbin Hamiti, vice-président, plateforme de monétisation réseau, Nokia.