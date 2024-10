Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: a été choisi pour un projet européen sur la 6G information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que l'entreprise commune Smart Networks and Services (SNS JU) avait choisi Nokia comme coordinateur du projet phare SUSTAIN-6G.



Le SNS-JU est un partenariat public-privé financé par la Commission européenne.



Nokia dirigera un consortium d'innovateurs qui détermineront comment la 6G peut jouer un rôle clé dans la construction d'un avenir durable.



'L'un des principaux objectifs de SUSTAIN-6G est de développer de nouvelles solutions pour relever les défis du développement durable en utilisant la boîte à outils que la 6G offrira' indique le groupe.



Peter Merz, vice-président de Nokia Standards, a déclaré : ' L'Accord de Paris de l'ONU a engagé le monde à lutter contre le changement climatique. Chaque industrie doit faire sa part. SUSTAIN-6G montrera comment l'industrie des communications appliquera la prochaine génération de réseaux pour créer cet avenir durable, en surmontant non seulement les défis environnementaux, mais aussi les défis sociétaux et économiques. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.