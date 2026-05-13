Nokia : 6,3%, retrace ses sommets d'avril 2010
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 11:30
Au-delà, la route des 18,5E serait ouverte (ex-résistance de février 2004 et avril 2006).
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