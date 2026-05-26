 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NOG acquiert une participation dans les actifs de Parallax Duvernay
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Northern Oil and Gas NOG.N a annoncé mardi son intention d'acquérir une participation de 25 % dans les actifs de pétrole léger de Parallax Energy Operating situés dans le bassin schisteux de Duvernay, au Canada, pour un prix d'achat initial d'environ 350 millions de dollars canadiens (253,60 millions de dollars).

Cette participation non exploitée marquera l'entrée de NOG au Canada et élargira son portefeuille de sites de forage à faible coût. Le gisement de schiste de Duvernay reste moins développé que les principaux bassins pétroliers américains tels que le Permien et recèle un important potentiel de forage inexploité.

* Northern Oil and Gas a déclaré qu'elle paierait environ 113 millions de dollars canadiens en actions, le reste en espèces. Elle a également accepté de verser 25 millions de dollars canadiens supplémentaires, en espèces ou en actions, début 2028 si les prix du pétrole atteignent certains objectifs jusqu'en 2027.

* Ces actifs comprennent plus de 500 sites de forage de haute qualité avec de faibles coûts de seuil de rentabilité, et sont en grande partie exploités par Parallax dans le cadre d'un accord de développement à long terme assorti d'engagements de forage pluriannuels, a ajouté NOG.

* La société a déclaré avoir constitué une filiale canadienne en propriété exclusive, NOG Energy Canada Ltd, et prévoit de finaliser la transaction à la fin du deuxième trimestre 2026.

* NOG a déclaré s'attendre à ce que ces actifs produisent environ 4 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) en 2027 et a révisé ses prévisions de production pour 2026 à 143 000-148 000 boepd, contre ses prévisions antérieures de 139 000-143 000 boepd.

(1 $ = 1,3801 dollar canadien)

Valeurs associées

Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
NORTHERN OIL&GAS
22,355 USD NYSE -5,83%
Pétrole Brent
96,77 USD Ice Europ -2,52%
Pétrole WTI
90,32 USD Ice Europ -3,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 14:10:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
CAC 40
8 232,34 +0,72%
DBT
0,19 +111,11%
Pétrole Brent
96,97 -2,32%
SOITEC
157,35 -5,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank