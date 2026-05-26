NOG acquiert une participation dans les actifs de Parallax Duvernay

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Northern Oil and Gas NOG.N a annoncé mardi son intention d'acquérir une participation de 25 % dans les actifs de pétrole léger de Parallax Energy Operating situés dans le bassin schisteux de Duvernay, au Canada, pour un prix d'achat initial d'environ 350 millions de dollars canadiens (253,60 millions de dollars).

Cette participation non exploitée marquera l'entrée de NOG au Canada et élargira son portefeuille de sites de forage à faible coût. Le gisement de schiste de Duvernay reste moins développé que les principaux bassins pétroliers américains tels que le Permien et recèle un important potentiel de forage inexploité.

* Northern Oil and Gas a déclaré qu'elle paierait environ 113 millions de dollars canadiens en actions, le reste en espèces. Elle a également accepté de verser 25 millions de dollars canadiens supplémentaires, en espèces ou en actions, début 2028 si les prix du pétrole atteignent certains objectifs jusqu'en 2027.

* Ces actifs comprennent plus de 500 sites de forage de haute qualité avec de faibles coûts de seuil de rentabilité, et sont en grande partie exploités par Parallax dans le cadre d'un accord de développement à long terme assorti d'engagements de forage pluriannuels, a ajouté NOG.

* La société a déclaré avoir constitué une filiale canadienne en propriété exclusive, NOG Energy Canada Ltd, et prévoit de finaliser la transaction à la fin du deuxième trimestre 2026.

* NOG a déclaré s'attendre à ce que ces actifs produisent environ 4 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) en 2027 et a révisé ses prévisions de production pour 2026 à 143 000-148 000 boepd, contre ses prévisions antérieures de 139 000-143 000 boepd.

(1 $ = 1,3801 dollar canadien)