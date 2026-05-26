Méga-budget européen : augmenter les dépenses ou économiser ? Les 27 se préparent à négocier

( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'UE espère boucler les négociations sur ce méga-budget d'ici la fin de l'année.

Nouveau tour de chauffe entre frugaux contre dépensiers sur le méga-budget européen, avant le prochain sommet de l'UE en juin. Ce mardi 26 mai, à l'occasion d'une réunion des ministres des affaires européennes à Bruxelles, seize Etats du sud et de l'est du continent ont défendu une hausse des dépenses dédiées à l'agriculture et à la cohésion territoriale, par rapport au projet élaboré par Bruxelles.

Ces pays suggèrent d'accroître les recettes propres à l'UE, voire de reconduire les emprunts contractés pour financer la relance post-Covid (au lieu de les rembourser), pour augmenter ces dépenses. Ils appellent aussi à supprimer les rabais accordés à certains Etats membres. "Nous sommes convaincus que nous avons besoin d'un budget conséquent pour réaliser nos ambitions", a défendu devant la presse la ministre roumaine Oana-Silvia Toiu.

Ces pistes, qui font écho à la position du Parlement européen, également partisan d'une hausse des moyens alloués à l'agriculture et aux régions, se heurtent aux appels des Etats dits "frugaux", partisans d'un budget plus économe. Ces derniers proposent de réaliser des économies dans ces deux domaines, pour financer les nouvelles priorités (défense et compétitivité). Parmi eux, la Suède a réuni ce mardi matin neufs pays "contributeurs nets" (qui reçoivent moins d'argent de l'UE qu'ils n'en versent), qui partagent selon elle cette vision.

Calendrier serré

"Nous avons convenu que nos contributions financières ne peuvent pas augmenter de façon spectaculaire", contrairement à ce que propose la Commission, a souligné la ministre suédoise des Affaires européennes, Jessica Rosencrantz. La France, quant à elle, défend le développement des recettes propres à l'UE, compte tenu des contraintes budgétaires pesant sur les pays membres.

Le sommet européen des 18 et 19 juin à Bruxelles doit marquer le coup d'envoi des négociations entre les 27 sur le futur budget, avec l'examen de premières contre-propositions chiffrées, élaborées par la présidence chypriote du conseil de l'UE, qui doivent servir de base aux discussions avec les eurodéputés. La Commission européenne a proposé l'an dernier un budget total de 2.000 milliards d'euros sur la période 2028-2034, en forte hausse par rapport au précédent cadre financier pluriannuel.

L'UE espère boucler les négociations sur ce méga-budget d'ici la fin de l'année. Un calendrier particulièrement serré, pour éviter une éventuelle paralysie institutionnelle l'an prochain liée à des scrutins dans plusieurs pays, dont l'élection présidentielle en France.