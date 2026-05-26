Italie: le nombre de touristes étrangers a bondi de plus de 17% en mars

( AFP / ANDREAS SOLARO )

L'Italie a connu une hausse de plus de 17% sur un an du nombre de touristes étrangers en mars, confirmant l'attractivité de la péninsule tout au long de l'année, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

La présence des étrangers est allée crescendo depuis le début 2026, avec une progression de 6,8% de présences dans les hébergements en janvier (sur un an), de 11,3% en février et enfin de 17,4% en mars avec 15,4 millions de nuitées, a précisé l'Istat dans un communiqué.

Le nombre d'Italiens est resté relativement stable, en hausse de 2,2% sur le trimestre par rapport au même trimestre de 2025.

"La croissance des nuitées est surtout tirée par la clientèle étrangère qui représente 54,6% du total des nuitées, confirmant le rôle de plus en plus important du tourisme international", a commenté l'Istat.

"La croissance exceptionnelle enregistrée par le tourisme au mois de mars confirme la solidité et l’attractivité de notre système touristique, de plus en plus compétitif sur les marchés internationaux", s'est félicitée auprès de l'AFP Marina Lalli, présidente du syndicat patronal Federturismo.

Ce résultat a été favorisé par l’augmentation des liaisons aériennes et par la capacité des destinations italiennes à attirer des visiteurs tout au long de l’année, a-t-elle souligné.

La façon de voyager change aussi: "l’intérêt croît pour les expériences culturelles, les itinéraires thématiques et les séjours répartis tout au long de l’année, ce qui réduit progressivement la concentration historique des flux sur les seuls mois d’été", selon Marina Lalli.

La croissance du tourisme profite surtout aux locations de vacances (+14,7% sur le trimestre par rapport à l'an dernier) tandis que les hôtels enregistrent une progression plus modérée (+3,9%).

Il reste difficile d'analyser les conséquences du conflit au Moyen-Orient, qui a débuté fin février, sur ces flux et de voir si l'Italie est une destination refuge, selon plusieurs professionnels du secteur.

"Cette année, le nombre de clients étrangers augmentait déjà avant le conflit", avec notamment plus de touristes du nord de l'Europe et du Portugal, a expliqué Ada Miraglia, directrice commerciale de CDS, un groupe d'hôtels entre les Pouilles et la Sicile (sud de l'Italie).

"Dans l’ensemble, nous observons une clientèle qui continue de croire en l’Italie et qui, même dans un contexte international plus complexe, confirme une propension au voyage solide et orientée vers la qualité", a déclaré à l'AFP Marcello Mangia, président de Mangia's, un groupe de complexes hôteliers de luxe entre la Sicile et la Sardaigne.

"Le marché européen affiche une bonne dynamique globale, avec des signaux particulièrement positifs en provenance de certains pays clés", précise M. Mangia.

"Le Royaume-Uni et l’Allemagne, en particulier, enregistrent une croissance qui confirme leur rôle stratégique pour la saison. Parallèlement, des marchés comme la France et l’Italie conservent une base stable, contribuant à un équilibre global de la demande", selon lui.